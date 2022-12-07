Kazadan kurtuldu, kaya parçası canından etti

Muğla'nınDalaman ilçesinde Furkan Kalyoncu'nun (25) kullandığı cip, yoldan çıkarak 15 metrelik şarampole devrildi. Kalyoncu'nun aracından çıktıktan sonra üzerine kaya parçası düşmesi sonucu yaşamını yitirdiği belirledi. Bursa'da Hakkı Taban (50) idaresindeki dinamit yüklü kamyonun çarptığı otomobil savrularak yol kenarındaki iş makinesinin yanında duran kepçe operatörü Ahmet Çelik'e (53) çarparak ölümüne neden oldu. Şanlıurfa'da İbrahim Güneş (83), tedavi için gittiği hastane önünde yolun karşısına geçmeye çalışırken bir otomobilin çarpması sonucu can verdi. Güneş'in, MHP Şanlıurfa İl Başkanı Mahmut Güneş'in amcası olduğu öğrenildi. Adıyaman'ın Kahta ilçesi Akıncılar Beldesi Belediye Başkanı İsmet Çetinkaya'nın kullandığı otomobil, Aksaray'da Şambaz Çağlayan idaresindeki otomobille çarpıştı. Çağlayan öldü, Çetinkaya'nın hayati tehlikesi sürüyor.