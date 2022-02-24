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Giriş Tarihi: 24.2.2022 13:11 Son Güncelleme: 24.2.2022 13:15

Kazadan kurtuldu, kayalıklardan uçtu

ERDOĞAN ÖZTÜRK ERDOĞAN ÖZTÜRK
Kazadan kurtuldu, kayalıklardan uçtu

Antalya'nın Finike ilçesi Gökbük Mahallesi'nde Karanlık Dere mevkiinde kaza yaptığı aracını kontrol etmek için dışarı çıkan 60 yaşındaki Güngör Erdal 20 metrelik kayalıklardan düşerek hayatını kaybetti.

Evli ve bir çocuk babası olduğu öğrenilen Erdal, önceki gece Karanlık Dere mevkisinde aracı ile kaza yaptı. Durumu yakınlarına bildirip aracın traktörle çekilmesi için yardım istedi. Yakınları bölgenin kayalık ve uçurum olduğunu belirterek, "Sen dikkatli ol, biz geliyoruz" cevabını verdi.

KAYALIKLARA DÜŞTÜ

Güngör Erdal aracı kontrol etmek isterken çamurluk alanda ayağı kayarak 20 metreden düştü. Aracı kurtarmak için gelen yakınları, Erdal'ı düşmüş halde buldu. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri Erdal'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Erdal'ın cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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Kazadan kurtuldu, kayalıklardan uçtu
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