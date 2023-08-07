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Giriş Tarihi: 7.8.2023

Kazadan kurtuldu yardım isterken TIR çarptı

Gökhan KOCAASLAN
Kazadan kurtuldu yardım isterken TIR çarptı
Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde şarampole yuvarlanan araçtan sağ çıkan otomobilin sürücüsü yardım istediği sırada yoldan geçen TIR'ın çarpması sonucu hayatını kaybetti. Emirdağ Organize Sanayi Bölgesi'nde önceki gece Menderes Çekiç idaresindeki otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda şarampole yuvarlandı.



Şarampole yuvarlanan araçtan sağ olarak çıkan Çekiç, can havliyle yoldan geçen araçlardan yardım istediği sırada karşı yönden gelen TIR'ın çarpması sonucunda yol kenarında bulunan çalılıkların arasına fırladı. Gece geç saatlerde meydana gelen trafik kazasında bölgede başka bir kaza ihbarına giden jandarma ekipleri Menderes Çekiç'in çalılıklarda cansız bedenine ulaştı. Kazayla ilgili geniş çaplı araştırma başlatıldı.

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Kazadan kurtuldu yardım isterken TIR çarptı
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