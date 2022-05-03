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Giriş Tarihi: 3.5.2022 18:11 Son Güncelleme: 3.5.2022 18:55

Kazak milyarderin mega yatı Fethiye'de

Erdoğan CANKUŞ
Kazak milyarderin mega yatı Fethiye’de

Kazak milyarder Alijan İbragimov’a ait 250 milyon dolarlık "Idynasty" isimli yat Fethiye iskelesine yanaşarak yaklaşık 1.5 milyon TL’lik akaryakıt aldı.Mega yat daha sonra Göcek koylarına geçti.

Kazakistanlı milyarder Alican İbrahimov'a ait 101 metrelik ultra lüks yatıyla Fethiye limanına yanaştı. Kazak miyarderin "Idynasty" isimli yatı yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oldu.

Kazak milyarder iş adamı Alijan İbragimov'a ait olduğu belirtilen 101 metre uzunluğunda, 17 metre genişliğinde olan yaklaşık 250 milyon dolarlık Cayman bayraklı mega yat Fethiye'de merak konusu oldu.

Port Vıctorıa'dan Fethiye'ye giriş yapan mega yat 1.5 milyon TL değerinde 70 ton akaryakıt satın aldı. Kazak milyarderin önümüzdeki günlerde mavi yolculuk yapmak için geleceği öğrenilirken 18 kişilik personeli tankerlerden sağlanan akaryakıtın ardından Fethiye ve Göcek koylarına geçti. Mavi yolculuğa çıkan milyarderin yatı büyüklüğü ile dikkati çekti. İçerisinde 30'a yakın kabin bulunduğu öğrenilen yattaki misafirler ve personel zaman zaman Fethiye manzarası izledi. Fethiye iskelesine yanaştığı andan itibaren yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olan mega yatın önümüzdeki günlerde Kazak milyarder ve misafirlerine mavi yolculuk yaptıracağı Fethiye ve Göcek koylarını gezdireceği öğrenildi.

Öte yandan Fethiye açıklarında bulunan pek çok yatların içerisinde bulunanlar ise sır gibi saklanıyor.

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Kazak milyarderin mega yatı Fethiye'de
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