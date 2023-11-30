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Giriş Tarihi: 1.12.2023

Kazalar 9 can aldı

Yurt genelinde meydana gelen trafik kazalarında 9 kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi de yaralandı

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
ABBAS ÇAKAR
MUSTAFA BAYRAK MUSTAFA BAYRAK
Kazalar 9 can aldı
Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde, Ali K.'nın kullandığı midibüs ile M.E.T.'nin kullandığı otomobil ve M.U.'nun kullandığı kamyon zincirleme kazaya karıştı. Yaralanan 22 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastanelere kaldırıldı. Kaza yerinde çalışmalar sürerken, O.A.'nın kullandığı otomobil hızla kalabalığın arasına daldı. Oğlunun yaralandığını duyunca kaza yerine gelen M.E.T.'nin annesi F.T. ölürken, 2 kişi de yaralandı. O.A.'nın 1.77 promil alkollü olduğu belirlendi.

KAMYONETİN ALTINDA KALDI
Kocaeli'nde, Karayolları Genel Müdürlüğü ile belediyeye ait kamyonetlere Muhammet Tuğral'ın (32) kullandığı otomobil çarptı. Tuğral, aracında sıkışarak ölürken, 5 kişi de yaralandı. Körfez ilçesinde ise Zekeriya Çelik'in kullandığı kamyonun altında kalan 65 yaşlarındaki erkek öldü. Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde kamyonetin altında kalan 3 yaşındaki Ali A. hayatını kaybetti. Rize'de dere yatağına düşen kamyonetin sürücüsü Engin Mollayusufoğlu öldü. Tokat'ta karşı yönden gelen TIR ile çarpışan otomobildeki kimliği henüz tespit edilemeyen 2 kişi öldü, sürücü Cemalettin Arslan da ağır yaralandı. Gaziantep'in İslahiye ilçesinde TIR ile çarpışan otomobilin sürücüsü Mahir Havvat hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı. Muğla'nın Marmaris ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan Kadriye U. otomobil çarpması sorucu hayatını kaybetti.

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Kazalar 9 can aldı
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