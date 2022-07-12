Kazalar yürek yaktı

Kurban Bayramı'nın 3. gününyurt genelinde meydana gelen kazalarda 10 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi de yaralandı.Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde kamyonun çarptığı hafif ticari araçtaki sürücü Ercan Çiçek (43) ile ikiz çocukları Merve ve Mustafa Çiçek (8) hayatını kaybetti, 5 kişi ise yaralandı. Kaza, TEM otoyolunun Çerkezköy gişeler yakınlarında meydana geldi. İstanbul'dan Edirne'ye giden Ercan Çiçek yönetimindeki hafif ticari araca, iddiaya göre durduğu sırada Mücahid Y. idaresindeki kamyon çarptı. Çarpmanın şiddeti ile 300 metre sürüklenen hafif ticari araçtaki 8 kişi yaralandı. Sürücü Ercan Çiçek ile ikiz çocukları Merve ve Mustafa Çiçek, hastanede hayatını kaybetti. Yaralılar Yasemin Öztürk, Firdevs Çiçek, Yusuf Çiçek, Nursena Öztürk ve Gülbeyaz Özel'in hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi. Kamyon şoförü Mücahid Y.'nin gözaltına alındığı kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.Bayram tatilini fırsat bilip Balıkesir'in Erdek ilçesine tatile giden 5 arkadaş, iki gün sonra tatile Ayvalık'ta devam etmek istedi. Gece yola çıkan gençlerin otomobili, Balıkesir Batı gişeleri mevkiinde bariyerlere çarpıp karşı şeride geçti. Taklalar atan otomobilde adeta can pazarı yaşandı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda kurtarma ekibi ve ambulans sevk edildi. Ekipler araç içinde sıkışanları uzun uğraşlar sonucu çıkarabildi. Korkunç kazada, Tolunay Acar (24), Niyazi Dönmez (30) ve Berkay Deniz (24) olay yerinde hayatını kaybetti. Araç sürücüsü Mehmet Çevirgen ile Serhat Acar da (20) yaralandı.Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesinde beton elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü K.A. (19) hayatını kaybetti.Elazığ'ın Alacakaya ilçesine bağlı Yalnızadamlar Köyü'nde sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybettiği traktör devrildi. 1 kişi öldü 1 kişi yaralandı.Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde seyir halindeki otomobilin devrilmesi sonucu araçtaki yolcu olarak bulunan Halil Ünlü (50) ile İbrahim Ünlü (45) hayatını kaybetti. Araçta bulunan 3 kişi ise yaralandı.İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, arife günü ve Kurban Bayramı'nın ilk iki gününde yaşanan trafik kazaları sonucu yaşamını yitiren vatandaşların sayısını açıkladı. Bakan Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Arife günü 8, bayramın 1. günü 8, bayramın 2. günü 9 olmak üzere toplam 25 kaybımız var" dedi.Bakan Soylu, sürücüleri trafik kurallarına uymaları ve emniyet kemerini takmaları konusunda da uyardı.