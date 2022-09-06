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Giriş Tarihi: 7.9.2022

Kazalara 10 kurban

Kazalara 10 kurban
Yurtta meydana gelen kazalarda 10 kişi yaşamını yitirdi.
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde, karşı yönden gelen otomobille kafa kafaya çarpışan motosiklet sürücüsü Cavit Özyiğit (21), kaldırıldığı hastanede öldü.
Edirne'nin Keşan ilçesinde, Uğur Özkadif'in kullandığı otomobil, otobüse çarptı. Özkadif ile yanında bulunan Özgür Kahraman (38), yaşamını yitirdi.

ATV İLE AĞACA ÇARPTI
Afyonkarahisar'da yaz tatilini geçirmek için Belçika'dan memleketine gelen Selim İzci, kontrolünü kaybettiği ATV ile yol kenarındaki ağaca çarparak öldü.
Konya-Ankara karayolunda, önünde giden Rasim Babadağ'ın kullandığı kamyona çarpan otomobilin sürücüsü Mehmet Bulut, sıkışarak öldü.
Bursa'da, aşırı hız yaptığı iddia edilen Yunus Emre Çakmak'ın kullandığı Bulgaristan plakalı otomobil, kamyonete çarptı. Yunus Emre Çakmak ile kamyonette bulunan Vedat Uğur öldü.
Denizli'nin Tavas ilçesinde TIR'la çarpışan otomobilin sürücüsü Vedat Coşkun ölürken, 2 kişi de yaralandı.
Malatya'da yolun karşısına geçerken otomobil çarpan Çetin Tokay (53) öldü.
Şırnak'ın Silopi ilçesinde bir kömür ocağında kamyon gölete düştü. Gölde kayıp olan şoför aranıyor.
Balıkesir'in Edremit ilçesinde geri manevra yapan kamyonun ezdiği Nurhan Köreleroğlu (84) öldü.

Erdoğan ÖZTÜRK -Tolga YANIK-Tuna ÇAM-Sekvan KÜDEN / SABAH

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