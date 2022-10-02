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Giriş Tarihi: 2.10.2022

Kazalara 10 kurban

Kazalara 10 kurban
Kocaeli'nde otomobil, yolcu almak için durağa yanaşan özel halk otobüsüne arkadan çarptı. Kâğıt gibi ezilen otomobilde sürücü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken durakta bekleyen iki kişi de yaralandı.
Konya'da kontrolden çıkan otomobilin ağaca çarpması sonucu meydana gelen kazada sürücü Oğuz Sefa Tokel öldü, 3 kişi de yaralandı.
İzmir'de sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybettiği TIR bariyerleri yıkıp kanala düşerken, sürücü Tolga Baştürk (35), feci şekilde yaşamını yitirdi.



Kocaeli'nde, sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari aracın viyadüğün ayağına çarptığı kazada 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.
Adana'da virajı alamayarak refüje çarpıp devrilen motosikletin sürücüsü Kutsal Burak Avcıoğlu (21) öldü.
İzmir'de seyir halindeyken otomobilin çarptığı ATV sürücüsü Fikret Aliş (67) hayatını kaybetti.
Bolu'da, tarlaya giderken devrilen traktörünün altında kalan Haşim Aydın (89), hayatını kaybetti.
Sakarya'da dereye devrilen traktörün altında kalan Muharrem Adıbelli (59) hayatını kaybetti. Edirne'de yaya geçidinde otomobilin çarptığı Murat Demir hayatını kaybetti.
Antalya'da evden motosikleti ile işe giderken otomobilin arkadan çarpmasıyla ağır yaralanan Seda Alptekin (23), 2 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

Tolga YANIK - Ziya RAMOĞLU - Ceyhan TORLAK - Erdoğan ÖZTÜRK - Abbas ÇAKAR / SABAH

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Kazalara 10 kurban
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