Kazalara 12 kurban

Şırnak'ın Cizre İlçesi'nde, direksiyonda uyuduğu öne sürülen Kadir Çapın'ın kullandığı TIR, karşı yönden gelen Orhan Bayram'ın kullandığı kamyonetle çarpıştı. Çarpmanın etkisi ile kamyoneti altına alan TIR, şarampole devrildi. Kazada, kamyonet sürücüsü ile yanında bulunan Nurettin Üstev, Zafer Üstev ve Melik Kırmızıgül yaşamını yitirirken, 2 kişi yaralandı. Gaziantep'te, 5. Organize Sanayi Bölgesinde ters yola giren servis minibüsü, önüne çıkan köpeğe çarpmamak için direksiyonu kırınca, yol kenarında park halinde bulunan kamyonete çarparak sürükledi. Bu sırada arka tarafta altyapı çalışması yapan telekomünikasyon işçileri Fatih Akar (34) ve Mehmet Patlar (38) , kamyonetin altında kalarak öldü. Aksaray-Adana karayolunun 25. kilometresinde, Oktay Dönmez'in kullandığı TIR'a arkadan çarpan Uzman Çavuş Kadir Çınar hayatını kaybetti. Adana'nın Ceyhan ilçesinde tarlaya uçan otomobilde sıkışan Fırat Yılmaz (22) öldü. Kayseri'de, otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü Osman Mert öldü. Mardin'in Nusaybin ilçesinde devrilen TIR'ın sürücüsü Doğan Ünüştü (23) hayatını kaybetti. Karabük'ün Yenice ilçesinde, hemzemin geçitten demiryoluna uçan otomobilin sürücüsü Tayfun Gökçe (30) can verdi. Malatya'da, yolun karşısına geçmeye çalışan Ömer Doğan (42), otomobilin çarpması sonucu öldü.SABAH