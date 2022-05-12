Kazalara 24 saatte 11 kurban

Almanya'dantatile gelen İbrahim Akbal, önceki gece saat 22.00 sıralarında, Aydın'ın Germencik ilçesinde, Aydın-İzmir Karayolu'na ters yönden girince, karşı yönden gelen otomobille kafa kafaya çarpıştı. Otomobilde bulunanlardan İbrahim Akbal'ın eşi Gülten Akbal ile Abdurrahman Şirin olay yerinde, Hüseyin Çili ise kaldırıldığı hastanede öldü. Kazada 4 kişi de yaralandı.Erzurum'da, yoldan karşıya geçmeye çalışan üniversite öğrencisi Nezaket Tanas (22) ile Zeynep Bağrıyanık'a (24) otomobil çarptı. Hastaneye kaldırılan iki genç kız, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Kayseri'de, Aşık Veysel Bulvarı'ndan karşıya geçen bisikletliye otomobil çarptı. Bisikletlinin öldüğü belirlenirken, polis kaçan sürücüyü arıyor.Mersin Tarsus'ta, zincirleme kazaya müdahaleye giden vinç operatörü Ali Türkmen (43), önce bir TIR'ın, ardından bir otomobilin çarpması sonucu öldü.Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde virajı alamayınca taklalar atan otomobilin sürücüsü İsmet Sepetçi (53) öldü. Yine Tekirdağ'da, otomobilin altında kalan 5 yaşındaki Y.A.Ç. hayatını kaybetti.İzmir Ödemiş'te, devrilen traktörün altında kalan Mustafa Ekiz (60) ile Şanlıurfa Harran'da ise İbrahim Çiftçi (43) yaşamını yitirdi.SABAH