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Giriş Tarihi: 27.9.2022

Kazalara 4 kurban

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
TOLGA YANIK TOLGA YANIK
Kazalara 4 kurban
Denizli'de gençlerin gece gezintisi kaza ile bitti. 2 kiş öldü, 1 kişi yaralandı. Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, önceki gece arkadaşlarıyla gezmeye çıkan Tarık Sayar'ın (23) kullandığı otomobil, aşırı hız nedeniyle kontrolden çıktı. Tarlaya uçan ve defalarca takla atan otomobil hurdaya dönerken, sürücü ve yanında bulunan Tarık Durgut (22) öldü. Muhammet Furkan D. (21) ise ağır yaralandı. Konya'nın Ereğli ilçesinde, Hakan Koçak'ın kullandığı otomobil, kavşakta Ender Oğuz'un kullandığı otomobille çarpıştı. Koçak ölürken, diğer sürücü ve bir kişi yaralandı. Sakarya'nın Hendek ilçesindeki Büyükdere mevkiinde, D-100 karayolundan karşıya geçmeye çalışan İlhan Salihoğlu (55), bir otomobilin çarpması sonucu öldü. -

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