Kazalara 5 günde 38 kurban

İçişleri Bakanlığı; bayram süresince trafik tedbirleri kapsamında, 46 bin 700'ü polis, 18 bin 900'ü jandarma olmak üzere 65 bin 600 personel, şehir içi, şehirlerarası yollar ve otoyollarda günlük 749 mobil radar aracı, 24 saat esasına göre elektronik denetleme sistemleriyle hız denetimi, 30 helikopter ve 2 bin 460 saat drone ile trafik denetimine başladı.Bayram tatilinin 5. gününde, 3 bin 71 trafik kazası meydana gelirken 38 kişi hayatını kaybetti. Ayrıca 21 bin 807 araca hız ve radar işlemi ve 16 bin 650 araca ise diğer işlemler yapıldı.