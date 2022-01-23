Kazalara 6 kurban

Yoğunkar yağışı, kazaları da beraberinde getirdi. Kırklareli'nin Vize ilçesinden Denizli'ye gitmek üzere yola çıkan otobüs, dün sabah İstanbul'a geldiğinde, Kuzey Marmara Otoyolu'nun Çekmeköy Reşadiye Mevkisi'nde kontrolden çıkarak 30 metrelik şarampole yuvarlandı. Kazada şoför Erol Çevik ve yolcular Cafer İzmirli ile Uğur Gökener hayatını kaybetti, muavin Sinan Dönmez ile birlikte 19 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalelerin ardından hastaneye kaldırıldı. Yolculardan Hüseyin Çömez, "Yolcuların çoğu fırladı. Kemer olmasaydı ben fırlamıştım" dedi.
İstanbul'dan Erzurum'a giden İsmail Bingöl'ün kullandığı otobüs, Tokat'ın Erbaa ilçesine bağlı Çalkara köyü yakınlarında devrildi. Yolculardan Bahti Şen Sibirli'nin (40) öldüğü kazada, 46 yolcu da yaralandı.
Adıyaman'dan Giresun'a giden Emrah Kızılay'ın kullandığı otobüs, Amasya'daki DSİ Kavşağı'nda kayarak yol kenarındaki levhalara çarptı. Kazada 12 kişi yaralandı.
Çorum-Amasya karayolunda kar yağışı ve buzlanma nedeniyle sürücüsünün kontrolünü kaybettiği yolcu otobüsü bariyerlere çarptı. Kazada biri çocuk, 30 yolcu yaralandı.
Afyonkarahisar'da, Sivrihisar-Emirdağ karayolunda karda kontrolden çıkan otobüs, refüje girdi. Faciadan dönülen olayda, kazadan yara almadan kurtulan 40 yolcu ölümden döndü.
OTOMOBİL DERE YATAĞINA UÇTU
Bursa İnegöl'de bariyerleri aşarak dereye yatağına uçan otomobilin sürücüsü İslam Ömer ölürken, 3 kişi de yaralandı. İstanbul'da, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü girişinde Karayolları Genel Müdürlüğü'nün tuzlama aracına arkadan çarpan servis minibüsünün sürücüsü hayatını kaybetti.