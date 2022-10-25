Kazalara 6 kurban

Nevşehir'de meydana gelen iki ayrı kazada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Kocaeli'nde yolcu otobüsünün çarptığı motosikletin sürücüsü Ali Şengür (43) hayatını kaybetti. İzmir'de seyir halindeki hafif ticari araç, emniyet şeridinde park halinde bulunan TIR'a çarptı. Hurdaya dönen hafif ticari aracın sürücüsü öldü. Kars'ta tarla sürerken Aras Nehri'ne düşen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti. Niğde'nin Bor ilçesinde önceki gün meydana gelen ve bir kadının hayatını kaybettiği kazaya neden olan sürücünün 14 yaşındaki S.S.B. isimli çocuk olduğu belirlendi. Kazaya neden olan çocuk sürücü yakalandı. İstanbul Büyükçekmece'de yolun karşısına geçmek için ışıklarda bekleyen Hanife Güler'e (55) hamle yaptığı sırada kamyon çarptı. Güler hayatını kaybetti.