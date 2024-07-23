Kazalara 6 kurban

Gaziantep-Şanlıurfa otoyolunda TIR'a arkadan çarpan otomobildeki 1 kişi öldü. Antalya'da traktör otomobille çarpıştı. Kazada Nebi Özden (31) hayatını kaybederken, 3 yaşındaki oğlu Mustafa Eymen Özden ile otomobilin sürücüsü Mehmet Akbaş yaralandı. İstanbul Beykoz'da ise patlayan lastiğini tamir etmek isteyen Ramazan Akgül, arkadan gelen iş makinesinin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Aksaray, Antalya, Mersin'deki kazalarda da 3 kişi hayatını kaybetti.SABAH