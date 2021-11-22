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Giriş Tarihi: 23.11.2021

Kazalara 8 kurban

Kazalara 8 kurban
Antalya'nın Alanya ilçesinde, önceki akşam bisikletleriyle Manavgat'tan dönen Faruk Tufan Tutar (25) ve aynı yaştaki Yunus Er'e, arkalarından gelen ve alkollü olarak direksiyon başına geçen O.G'nin kullandığı ticari araç çarptı. Metrelerce sürüklenen 2 genç olay yerinde öldü. Demir bariyerlere çarparak durabilen ve olaydan sonra aracını da bırakarak kaçan O.G. kısa sürede yakalandı. İki gencin, yaptıkları Manavgat yolculuğunu, gün boyu sosyal medyalarından paylaştığı ortaya çıktı.
Denizli'de Halil Köşen (29) eşi Ümran Köşen (26) ve kuzeni Hasan Ali Sağlık (19) ile birlikte gittiği yemekten dönerken, çiy düşmesi sonucu kayganlaşan yolda kontrolü kaybederek bariyerlere çarptı. Halil Köşen ölürken, eşi ve kuzeni yaralı kurtuldu. Kazadan geriye 4 yıllık evli Köşen çiftinin 1.5 yaşındaki oğulları Metehan ile birlikte çekilmiş mutluluk pozları kaldı.
Şanlıurfa, İzmir, Muğla, Uşak ve Eskişehir'deki kazalarda da 5 kişi hayatını kaybetti.

Mehmet AL-Ceyhan TORLAK-Mehmet YILDIRIM-Hayrettin ŞAŞMAZ-Berkan ÇETİN/SABAH

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Kazalara 8 kurban
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