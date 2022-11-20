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Giriş Tarihi: 20.11.2022

Kazalara 8 kurban

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
RIDVAN UYSAL RIDVAN UYSAL
Kazalara 8 kurban
Eskişehir'de kontrolden çıkarak duvara çarpan hafif ticari aracın 21 yaşındaki sürücüsü hayatını kaybetti.
Kaza, dün sabah saatlerinde Tepebaşı ilçesi Keskin Mahallesi'nde meydana geldi. Çalıştığı fırının ekmeklerini dağıtan Kadir Deniz, kullandığı hafif ticari aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Yol kenarındaki duvara çarparak durabilen Kadir Deniz ile yolcu olarak bulunan Hüseyin Ç. yaralandı.Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan 21 yaşındaki Kadir Deniz, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobilin takla atması sonucu meydana gelen kazada Mehmet Şerif Atlı hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.
Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde yol kenarındaki ağaca çarpan otomobilin sürücüsü Barış Uygun (28) öldü
Denizli'nin Tavas ilçesinde refüje çarpan otomobilde yolcu olarak bulunan Erhan Mustak (45) hayatını kaybetti.
Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde süt kamyonetinin çarptığı Hüseyin Ulaşkan (70) öldü.
Malatya'da, geçen salı günü motosikletiyle kanalizasyon çukuruna düşen İnönü Üniversitesi öğrencisi Bünyamin Berker (22), tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.
Elazığ'da, geçen perşembe günü yağış nedeniyle TIR'la çarpıştıktan sonra bariyerlere çarparak durabilen otomobilin sürücüsü Yunus Kayadurmuş (34), tedavi gördüğü hastanede öldü.
İstanbul Pendik'te yolun karşısına geçmeye çalışan Mehmet Ali Karakullukçuoğlu bir aracın altında kalarak hayatını kaybetti.

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Kazalara 8 kurban
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