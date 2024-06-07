Kazalara 8 kurban

Yurtta dün meydana gelen kazalarda 8 kişi yaşamını yitirdi.Amasya'da, Fatih Tıngır'ın kullandığı motosiklet ile Asaf Biçer'in kullandığı motosiklet, önceki gece saat 01.00 sıralarında Akbilek Mahallesi'nde kafa kafaya çarpıştı. Fatih Tıngır ile diğer motosiklette yolcu olarak bulunan Buğra Uluğ ölürken, Asaf Biçer ile Tıngır'ın motosikletindeki Emre Çağlak Öksüz ağır yaralandı. Kaza anı, bölgedeki bir işyerinin güvenlik kamerasına da yansıdı.Aydın'ın Kuyucak ilçesinde kontrolünü kaybettiği motosikletle refüje çarpan ve karşı yola geçen Lütfi Güner (20) öldü.Yozgat'ın Sorgun ilçesinde, önceki gece 7 aracın karıştığı zincirleme kazada İlhami Altuntaş (38) ölürken, biri ağır 7 kişi de yaralandı.Uşak'ta kamyona arkadan çarpan otomobilin sürücüsü İsmail Moral (24) öldü.Tokat'ın Turhal ilçesinde Mecit Görel (46) idaresindeki otomobil, Tokat- Turhal karayolu Arzupınar köyü yakınlarında şarampole devrildi. Kazada, Rüşan Görel (57), Suzan Görel (55) ve Yeliz İlhan (27) olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan sürücü ile araçta bulunan Levent Görel (18) ve Ecrin İlhan (5) ise Turhal Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.