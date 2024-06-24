Kazalarda 10 ölü

Adana Ceyhan'da TIR'la kamyonet çarpıştı. Kamyonet sürücüsü Osman Utan (35) ile aynı araçtaki İzzet Kartal (38) ve Osman Çoban (28) yaşamını yitirdi. Kazada 2 kişi de yaralandı.Elazığ'da minibüs duvara çarptı. Kazada Lütfü Yıldız öldü.Konya'nın Derebucak ilçesinde, 2 otomobilin çarpışması sonucu sürücü Mehmet Kökcü ile aynı araçtaki Emine Kökcü yaşamını yitirdi. Kazada 2 kişi de yaralandı.Amasya Merzifon'da Samsun'dan İstanbul'a giden A.A'nın kullandığı otomobil, Kayadüzü köyü Yeni Çeltek mevkisinde yolun karşısına geçmeye çalışan H.B'ye (26) çarptı. H.B. kaza yerinde yaşamını yitirdi.Isparta'nın Fakılar-Ördekçi köyleri arasındaki yolda otomobil şarampole yuvarlandı. Sürücü Hasan Koç yaşamını yitirdi.Manisa'da Ali Özenç (34), kasisten geçerken kontrolünü kaybettiği motosikletinin devrilip sürüklenerek kaldırıma çarpması sonucu hayatını kaybetti.Sivas Yıldızeli'nde devrilen araçtaki C.K. öldü.