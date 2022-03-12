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Giriş Tarihi: 13.3.2022

Kazalarda 4 kişi öldü

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
RIDVAN UYSAL RIDVAN UYSAL
Kazalarda 4 kişi öldü
İZMİR-AYDIN Otoyolu'nda meydana gelen trafik kazasında Ahmet Utku, önünde seyreden Servet Kaya'nın otomobiline arkadan çarptı. Kazada otomobiller hurda yığınına döneken Kaya yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi ölürken 2 kişi de yaralandı. Manisa'nın Salihli ilçesinde refüje çarptıktan sonra devrilen otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Eskişehir'in İnönü ilçesinde öğrencileri taşıyan minibüs ile kamyonun çarpışması sonucu biri ağır 16 kişi yaralandı.
Malatya'da şarampole devrilen hafif ticari aracın sürücüsü Ahmet Doğan yaşamını yitirdi. Doğan'ın oğlu Mehmet Doğan'ın 29 yıl önce Hakkâri'de er olarak görev yaparken PKK'lı teröristlerce çıkan çatışmada şehit olduğu belirtildi. -

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Kazalarda 4 kişi öldü
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