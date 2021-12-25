Kazalarda 7 kişi öldü

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde önceki akşam 1.18 promil alkollü olduğu öğrenilen Murat Bekar otomobille aynı yönde seyreden TIR'a arkadan çarptı. Kazada Bekar hayatını kaybetti. Araklı'da ise yağış nedeniyle yaşanan kazada Eyüp Büyükdurmuş öldü. Çorum'un Sungurlu ilçesinde TIR ile 2 otomobil çarpıştı. Kazada Servet Tür ile yanındaki Mehmet Akkaş yaşamını yitirdi. Muğla Fethiye'de otomobilin çarptığı Sultan Erkan (50) hayatını kaybetti. Afyonkarahisar'ın Bayat ilçesinde su kanalına devrilen otomobilin sürücüsü Murat Gökdeniz öldü.
İstanbul Başakşehir'de çocuğunu okula götüren işitme engelli Filiz Oruç ve İbrahim Arda Oruç'a minibüs çarptı. 9 yaşındaki İbrahim Arda öldü. Anne ağır yaralı.