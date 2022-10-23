Haberler Yaşam Haberleri Kazalarda 9 kişi hayatını kaybetti
Giriş Tarihi: 23.10.2022

Kazalarda 9 kişi hayatını kaybetti

ÖZGÜR ÖZDEMİR ÖZGÜR ÖZDEMİR
Kazalarda 9 kişi hayatını kaybetti
Trabzon'un Ortahisar ilçesinde önceki gece Yahya Birinci (50) yönetimindeki lüks cip DSİ 22. Bölge Müdürlüğü'nün bahçesine uçtu. Kazada işadamı Birinci hayatını kaybetti. Maçka ilçesinde ise Metin Yolcu (60) Orman Genel Müdürlüğü'nün saha aracı ile uçuruma yuvarlandı. Yolcu öldü, 4 kişi yaralandı. Batman'da önceki gün yaşanan kazada ölen yolcu otobüsü şoförü Eşref Bozhan'ın (59) ardından, yaralı İbrahim Halil Aktay kurtarılamadı. Çankırı'daki kazada C.Ç. (81) ve G.K. (41) öldü. Isparta'nın Senirkent ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada Talat Kahraman (57) hayatını kaybetti. İstanbul Arnavutköy'de 18 Ekim'de 2 kişinin öldüğü kazada yaralanan 6 yaşındaki Miraç Genç kurtarılamadı.

EN ÇOK OKUNANLAR

SAĞLIK BAKANLIĞI personel alımı branş ve kadro dağılımı/kontenjanları 2022: 85 bin Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman yapılacak ve başvurular başladı mı?
SON DAKİKA: Güneş tutulması büyük depremi tetikler mi? Prof. Dr. Şükrü Ersoy açıkladı
Hollanda'da Kur'an-ı Kerim'i yakma girişimi! Alçak gösteri başlamadan bitti
Mansur Yavaş'a Erzurum'dan seslendi: Gel sana ucuz suyu anlatayım
Son dakika | Binali Yıldırım'ı taşıyan ambulans uçak İstanbul'a indi! Başkan Erdoğan'dan Yıldırım ve Ayrım'a ziyaret
1.Dönem AÖL sınav tarihleri 2022-2023 || MEB ile AÖL Açık Lise sınavları ne zaman yapılacak ve nasıl olacak?
Danıştay’dan skandal FETÖ kararı! Hem göreve iade hem de tazminat
Canlı yayında adaylığını ilan etti: Bir de Kemal Kılıçdaroğlu'nu deneyelim
Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na çağrı: Haydi sıkıyorsa gel bu işi referanduma götürelim
Almanya'da Türkiye karşıtı konferans! FETÖ-HDP-TTB buluştu
ARKADAŞINA GÖNDER
Kazalarda 9 kişi hayatını kaybetti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA