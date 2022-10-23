Kazalarda 9 kişi hayatını kaybetti

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde önceki gece Yahya Birinci (50) yönetimindeki lüks cip DSİ 22. Bölge Müdürlüğü'nün bahçesine uçtu. Kazada işadamı Birinci hayatını kaybetti. Maçka ilçesinde ise Metin Yolcu (60) Orman Genel Müdürlüğü'nün saha aracı ile uçuruma yuvarlandı. Yolcu öldü, 4 kişi yaralandı. Batman'da önceki gün yaşanan kazada ölen yolcu otobüsü şoförü Eşref Bozhan'ın (59) ardından, yaralı İbrahim Halil Aktay kurtarılamadı. Çankırı'daki kazada C.Ç. (81) ve G.K. (41) öldü. Isparta'nın Senirkent ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada Talat Kahraman (57) hayatını kaybetti. İstanbul Arnavutköy'de 18 Ekim'de 2 kişinin öldüğü kazada yaralanan 6 yaşındaki Miraç Genç kurtarılamadı.