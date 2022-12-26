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Giriş Tarihi: 26.12.2022

Kazalarda ilk neden sürücü hataları

Mahmut Keşan Mahmut Keşan
Kazalarda ilk neden sürücü hataları
Türkiye'nin 11 aylık trafik karnesi ortaya çıktı. Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı ülke genelinde yaşanan kazaların ve cezaların istatistiklerini paylaştı.
2021 yılında karayolu ağında toplam 1 milyon 186 bin 353 trafik kazası meydana gelirken 187 bin 963'ü ölüm ve yaralanma içeren trafik kazalarıydı. Verilere göre Türkiye'de 2022'nin 11 ayında 443 bin 843 kaza meydana gelirken ölü ve yaralı kaza sayısı 181 bin 481 oldu. Kaza oranları 2,5 kat azaldı.
Bu yıl 11 ayda kaza sonrası olay yerinde 2 bin 100 kişi hayatını kaybetti ve 268 bin 832 kişi ise yaralandı. Geçen sene on iki ay içerisinde trafik kazası sonucunda 2 bin 421 kişi kaza yerinde hayatını kaybederken, 274 bin 615 kişi ise yaralandı.
Kaza oranlarının azalmasında yapısal dönüşüm etkili oldu. Duble yollar ve altyapı iyileştirmeleri kaza oranlarını düşürürken, buna karşın yaşanan kazaların nedenleri arasında sürücü hataları ilk sırada yer aldı.

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Kazalarda ilk neden sürücü hataları
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