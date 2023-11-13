Kazan dairesinde yangın faciası: 1 çocuk öldü, 3 çocuk ağır yaralı

ŞIRNAK'ta bir apartmanın kazan dairesinde çıkan yangında, 4 çocuktan biri yaşamını yitirdi, 3'ü ise ağır yaralandı. Cumhuriyet Mahallesi 513'üncü Sokak'taki bir apartmanın kazan dairesinde, 4 çocuğun yanıcı madde ile oynaması sonucu yangın çıktı. Alevler bir anda kazan dairesini sararken 4 çocuk da yaralandı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuklardan Huzan Talay (14), kurtarılamadı. Hayati tehlikesi bulunan Umutcan Küden (15), Enes Uysal (14) ve Kenan Yorga (12) ise Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Tedavileri süren 3 çocuğun sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu bildirildi.