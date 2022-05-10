Kazanın ardından araç kırtasiyeye girdi

Trabzon'un Ortahisar ilçesine bağlı Gülbaharhatun Mahallesi'nde meydana gelen kazada ticari taksi ile otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle ticari taksi yol kenarında park halindeki araçlara çarparak durabildi, direksiyon hakimiyetini kaybeden diğer otomobil sürücüsü ise cadde üzerindeki kırtasiye dükkanına girdi. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.Aracın kırtasiye dükkanına girmesiyle camları kırılan kırtasiye dükkanında ve 4 araçta maddi hasar meydana geldi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. Kazanın yaşandığı sırada kırtasiye dükkanında olduğunu ifade eden iş yeri sahibi Levent Ceylan, "Bir anda iki araç birbiriyle çarpıştı. O sırada bir araç dükkanıma girdi. O anlarda is yerimde masada oturuyordum. Kazada Allah'tan kimseye bir şey olmadı. Hem araçlarda hemde iş yerimde maddi hasar var ama önemli olan cana bir şey olmasın. Maddi hasar telafi edilebilir" ifadelerini kullandı.