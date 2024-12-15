ANKARA'da avlanmaya çıkan 17 yaşındaki çocuk, kazara 12 yaşındaki kuzenini vurdu. Ankara'nın Çubuk ilçesine 20 kilometre mesafede bulunan Küçükali Mahallesinde yaşayan 17 yaşındaki M.A, 12 yaşındaki kuzeni Z.Y.A. ile birlikte mahallenin yakınlarında avlanmaya gitti. M.A'nın elindeki ruhsatsız av tüfeği kazara ateş aldı. Z.Y.A. başından vurularak yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri talihsiz çocuğun yaşamını yitirdiğini belirledi. Çocuğun cenazesi morga kaldırılırken M.A. gözaltına alındı.