Kazara kuzenini öldürdü

İzmir'de Eren Güney (24) kullandığı motosikletin kontrolünü kaybetti. Devrilen motosikletin arkasında oturan kuzeni M.G.'nin silahı iddiaya göre kazayla bu sırada ateş aldı. M.G.'nin silahından çıkan kurşun, kuzeni olan sürücü Güney'in başına isabet etti.Ağır yaralanan Güney, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirirken, olay yerinden kaçan M.G., suç aleti tabanca ile birlikte polis tarafından yakalandı. Kazanın, Eren Güney'in kontrolünden çıkan motosikletin devrilmesi sonucu gerçekleştiği belirlendi. Olay anı ise bölgedeki güvenlik kameralarına anbean yansıdı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.