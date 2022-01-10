Kazaya giden 4 itfaiyeci kazada öldü

Bursa'nın Orhaneli ilçesine bağlı Nalınlar Mahallesi'nde bulunan orman deposu yakınlarında dün saat 10.00 sıralarında maddi hasarlı ve yaralanmalı bir kaza meydana geldi. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine bir itfaiye kurtarma ekibi sevk edildi. Ancak kaza yerine 200 metre kala, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan itfaiye aracı taklalar atarak şarampole yuvarlandı. Kazada, araçta bulunan itfaiye çavuşu İsmail Kaya, itfaiye eri Sinan Amil, itfaiye destek personeli Aydın Doğru ve Yunus Akşit öldü.