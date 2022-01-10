Haberler Yaşam Haberleri Kazaya giden 4 itfaiyeci kazada öldü
Giriş Tarihi: 11.1.2022

Kazaya giden 4 itfaiyeci kazada öldü

TUNA ÇAM TUNA ÇAM
Kazaya giden 4 itfaiyeci kazada öldü
Bursa'nın Orhaneli ilçesine bağlı Nalınlar Mahallesi'nde bulunan orman deposu yakınlarında dün saat 10.00 sıralarında maddi hasarlı ve yaralanmalı bir kaza meydana geldi. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine bir itfaiye kurtarma ekibi sevk edildi. Ancak kaza yerine 200 metre kala, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan itfaiye aracı taklalar atarak şarampole yuvarlandı. Kazada, araçta bulunan itfaiye çavuşu İsmail Kaya, itfaiye eri Sinan Amil, itfaiye destek personeli Aydın Doğru ve Yunus Akşit öldü.

EN ÇOK OKUNANLAR

2,5 aylık hamile olduğunu açıklayan Ece Ronay bugün evlendi! İşte Ece Ronay'ın düğününden ilk kareler!
Son dakika: Bakan Karaismailoğlu'ndan A Haber'de önemli açıklamalar! Kılıçdaroğlu'na sert tepki: Yargıda hesap verecek
AK Parti MYK'da yeni ekonomi modeli değerlendirildi
Son dakika: Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi kabul edildi
Son dakika: Akdeniz'de 6,4 büyüklüğünde deprem! Antalya, Mersin, Hatay, Adana, Isparta, Burdur ve Konya'da da hissedildi
Bu sözler gündeme bomba gibi düştü! Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko, Kazakistan'dan sonra hedefte olan ülkeyi açıkladı
CHP’li İzmir Büyükşehir, Kılıçdaroğlu’nun vaadini reddetti
Heyecanlandıran açıklama geldi: Türkali-1 kuyusunda akış testi başarıyla tamamlandı!
Dünyada bir ilk! İnsana, genetiği oynanmış domuzdan kalp nakli gerçekleştirildi
Güzel oyuncu Cansu Dere ile Miles Chamley-Watson aşkını ilan etti! Yılın aşk bombası!
ARKADAŞINA GÖNDER
Kazaya giden 4 itfaiyeci kazada öldü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA