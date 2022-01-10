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Giriş Tarihi: 10.1.2022 11:44

Kazaya giden itfaiye kaza kırım ekibi kaza yaptı: 3 ölü 1 ağır yaralı

İHA
Kazaya giden itfaiye kaza kırım ekibi kaza yaptı: 3 ölü 1 ağır yaralı

Bursa'nın Orhaneli ilçesindeki trafik kazasına giden itfaiye ekibi yolda kaza yaptı. Devrilen itfaiye aracı içerisindeki 3 itfaiye personeli hayatını kaybederken, bir itfaiyeci de ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Orhaneli ilçesine bağlı Nalınlar Mahallesi'ndeki orman deposu mevkisinde hasarlı ve yaralanmalı trafik kazası meydana geldi. 16 RK 960 plakalı itfaiye aracı ile ile kazaya müdahale etmek için yola çıkan 4 kişilik ekip Nalınlar Mahallesindeki orman deposuna bir kilometre kala kaza geçirdi. Sürücüsünün henüz belli olmadığı itfaiye aracı yağışın etkili olduğu bölgede yoldan çıkıp, takla atarak şarampole yuvarlandı.
Kazada ilk belirlemelere göre 3 itfaiye personeli hayatını kaybetti, bir itfaiyeci ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve ek itfaiye ekibi gönderildi. Ekiplerin kaza yerindeki çalışması devam ederken jandarma kazayla alakalı tahkikat başlattı.

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Kazaya giden itfaiye kaza kırım ekibi kaza yaptı: 3 ölü 1 ağır yaralı
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