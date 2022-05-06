Kazaya karışan taksi sürücüsü tutuklandı

Olay Mahmutlar Mahallesinde 28 Nisan tarihinde saat 23.30 sıralarında D-400 Karayolunda A.O.Y.(20) yönetimindeki otomobil, iddiaya göre kırmızı ışıkta geçerek Mahmutlar Mahallesi yönüne dönüş yapan M.S. (49) idaresindeki taksi ile çarpıştı.

Kazada taksi şoförü M.S. ile birlikte yolcu olarak bulunan İran uyruklu M.L.H. (46), A.K. (44) ile diğer araç şoförü A.O.Y. ve araçta yolcu olarak bulunan B.Y. (20) yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Burada tedaviye alınan yaralılardan İran uyruklu M.L.H.(46) isimli kadın doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Hastanede tedavisi yapıldıktan sonra adliyeye sevk edilen taksi şoförü M.S. nöbetçi mahkemece taksirle ölüme sebebiyet vermek suçundan tutuklanarak Alanya L. Tipi Kapalı Cezaevine konuldu.