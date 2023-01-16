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Giriş Tarihi: 17.1.2023

Kazaya müdahale edenlere kamyonet çarptı: 1 ölü 1’i polis 3 yaralı

Kazaya müdahale edenlere kamyonet çarptı: 1 ölü 1’i polis 3 yaralı
Manısa'nın Kula ilçesi D-300 karayolu Eşme kavşağında bir yolcu otobüsü, maddi hasarlı trafik kazasına karışarak trafik ekiplerinden yardım istedi. Yol güvenliği alarak maddi hasarlı trafik kazasına yardımcı olan emniyet güçleri, havanın sisli olmasından dolayı dubalarla yolu tek şeride düşürdü. Bu sırada aynı istikamette seyir halinde olan M.Ç. (53) idaresindeki kamyonet önce O.E. idaresindeki kamyonete, ardından da önceki kazaya yardımcı olmak isteyen trafik polisi ile yanındaki vatandaşlara çarptı. Çarpmanın etkisiyle Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görevli trafik polisi H.B. (47), önceki kazaya karışan yolcu otobüsünün şoförü İ.K. ve kamyonet sürücüsü M.Ç. yaralandı. Çarpmanın şiddetiyle kamyonetin ön kısmına fırlayan Aziz Turan (51) ise olay yerinde hayatını kaybetti. Kazaya sebebiyet verdiği öne sürülen 64 EE 248 plakalı kamyonet sürücüsü, polis ekiplerinin uzun takibi sonucu yakalandı. Feci kazada yaralananlar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

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Kazaya müdahale edenlere kamyonet çarptı: 1 ölü 1’i polis 3 yaralı
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