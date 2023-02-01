Kazaya yardım etmek isterken canından oldu

Aynı anlarda olay yerinden geçerken kazayı gören kamyonetin şoförü Erhan Kaya (42), diğer sürücüleri uyarmak istedi. Aktaş'a yardım etmek için kamyonetini ters yöne çevirip farlarını yaktı. Bu sırada minibüsle seyir halinde olan Semih Olkun, Erhan Kaya'yı son anda fark etti. Manevra yapan Semih Olkun tüm çabasına rağmen duramayarak Erhan Kaya'ya çarparak, ağaçlık alana savruldu. Kazada Erhan Kaya minibüs altında kalarak sıkıştı.