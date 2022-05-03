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Giriş Tarihi: 3.5.2022 11:46 Son Güncelleme: 3.5.2022 13:04

Son dakika: Kazaya yardıma koştu: Cesetleri görünce hayatının şokunu yaşadı!

ÜMİT ERKAN DEMİRCAN ÜMİT ERKAN DEMİRCAN
Son dakika: Kazaya yardıma koştu: Cesetleri görünce hayatının şokunu yaşadı!

Son dakika haberleri: Denizli’den Edirne’ye bayram ziyaretine giden Akbulut ailesinin kullandığı otomobil Tunca Nehri’ne uçtu. Kazada, karı koca hayatını kaybetti, anne ise yaralandı. O sırada kazayı görüp yardım için araca koşan bir kişi hayatını kaybedenlerin kendi ailesi olduğunu görünce büyük şoka girdi. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika haberi: Denizli'den Edirne'ye bayram ziyaretine giden Akbulut ailesi, araçla Tunca Nehri'ne uçtu. 2 kişinin hayatını kaybettiği kazada bir kişi de yaralandı. Kazaya müdahale etmek için olay yerine giden vatandaşlardan biri araçtakilerin kendi ailesi olduğunu görünce hüsrana uğradı.

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SON DAKİKA HABERLERİ: DENİZLİ'DEN GELMİŞLERDİ

Denizli'nin Sarayköy İlçesi'nde bulunan bir tekstil fabrikasında bakım kaynak operatörü olarak çalışan Ergin Akbulut (52), eşi Emine Akbulut (49) ve annesi Nursel Akbulut ile birlikte Edirne'ye bağlı Değirmenyeni köyünde yaşayan akrabalarına bayramlaşmaya gitti. Ziyaretlerini tamamlayan aile, akrabalarıyla birlikte Şelale mevkiinde piknik yaptılar. Uzun süre piknikte vakit geçiren aile, akşam saatlerinde köye dönmek üzere Ergin Akbulut'un kullandığı otomobille yola çıktı.

NEHRE UÇTULAR

Dönüş yolunda Ergin Akbulut'un kullandığı otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıkarak köy girişinde bulunan Tunca Nehri'ne uçtu. Otomobilin nehre uçtuğunu fark eden 2 vatandaş nehre koşarak, ters dönen araçta sıkışan kazazedeleri kurtarmaya çalıştı.

KAZAZEDELER ANNESİ, AĞABEYİ VE YENGESİ ÇIKTI

Kazayı görüp yardım için araca koşan vatandaşlardan biri, otomobilde bulunan kişilerin kendi ağabeyi, annesi ve yengesi olduğunu fark etti. Çevredekilerin yardımıyla yoğun uğraşlar sonucu yaralıları otomobilden çıkarıldı.

KARI KOCA HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalenin ardından yaralı 3 kişi hastanelere kaldırıldı. Ergin ve Eşi Emine Akbulut yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Denizlili çiftin ölümü yakınlarını yasa boğdu.

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Son dakika: Kazaya yardıma koştu: Cesetleri görünce hayatının şokunu yaşadı!
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