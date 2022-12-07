Kazayı izlerken kazaya karıştılar! D-100’de zincirleme kaza

Kaza nedeniyle D-100 Karayolu Kadıköy istikametinde trafik yoğunluğu yaşanırken, Anakara istikametine giden sürücüler, olay yerini izlerken zincirleme kazaya neden oldu. Kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. Kaza ile ilgili inceleme başlatan polis, zincirleme kazaya neden olduğu iddia edilen lüks otomobilin sürücüsünün yakalanması için çalışma başlattı.