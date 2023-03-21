Kazazede Tugay, 4 ay 12 günlük yaşam mücadelesini kaybetti

Sağlık ekipleri, yaralıları Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Çetin'in taburcu olduğu, Saltık'ın tedavisinin sürdüğü, Dinçtürk'ün ise dün akşam hayatını kaybettiği bildirildi. 4 ay 12 gün sonra beyin travması nedeniyle yaşamını yitiren kasap Dinçtürk için Dereköy Camisi'nde cenaze düzenlendi. Cenazeye Dinçtürk'ün yakınlarının yanı sıra Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın ile Belediye Başkan Yardımcısı Fırat Honaz katıldı. Dinçtürk'ün cenazesi, kılınan namazın ardından Turgutlu Yeni Mezarlık'ta toprağa verildi.