Kazazedelere yardım ederken canından oldu

İstanbul'un Şile Ömerli yolu üzerinde akşam saat 20.00 sıralarında kaza meydana geldi. Sancaktepe Belediyesi'nde 10 yıldır güvenlik görevlisi olarak çalışan 35 yaşlarındaki Eyüp Özker eşi ve üç çocuğu ile Şilede denize gitti. İzinli gününde ailesi ile birlikte denize giren Eyüp Özker, Sancaktepe Yenidoğandaki evine gitmek üzere yola çıktı. Havanın yağışlı olmasından dolayı Şile Ömerli yolu üzerinde seyir halindeyken yolda kaza yapan bir araçla karşılaştı. Eşi ve çocuklarını araçta bırakan Eyüp Özker hemen inip kazada yaralananlara yardıma koştu. Kaza yapan araçtaki küçük çocuğu kucağına alıp kaza alanından uzaklaştığı sırada yağıştan dolayı kontrolü kaybedip kayan başka bir aracın çarpması sonucu ağır yaralandı. Kucağındaki kazazede çocukla birlikte ağır yaralanan Eyüp Özker kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Birinci kazada kurtarmaya çalışılan küçük çocukta ağır yaralanarak yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Beyin ameliyatı geçiren çocuğun ise hayati tehlikesinin bulunduğu kaydedildi.

Kazazedelere yardım ederken hayatını kaybeden 3 çocuk babası Eyüp Özker'in cenazesini almaya gelen yakınlarından dayısının oğlu Mumammed Ali Erpik, "Dayımın oğlu 10 yıldır Sancaktepe belediyesinde güvenlik görevlisi olarak çalışıyordu. İzinli olduğu gün üç çocuğu ve eşiyle birlikte Şileye denize gitmişler. Denizden dönüşte ise yolda bir kazayla karşılaşınca yardım etmek için çocuklarını araçta bırakıp kaza yerine gitmiş ve bir çocuğu kucaklayıp çıkardıktan saniyeler sonra aynı noktada kontrolden çıkan başka bir aracın kayarak çarpması sonucu hayatını kaybetmiş. Yardımseverliğinin kurbanı olmuş. Kurtarmaya çalıştığı çocukta ağır yaralanmış hastanede beyin ameliyatı yapmışlar. Durumunun ise kritik olduğunu söylediler. İnsanların yağışlı havada dikkatli olması gerekir. Bir anlık dikkatsizlikte bir çok insan zarar görüyor. Eyüp küçük yaşta babasını kaybedip yetim kalmıştı. Şimdide üç çocuğunu yetim bıraktı" dedi.

Kazada yaralananlara yardım etmek isterken başka bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybeden Eyüp Özker'in cenazesi Adli Tıp Kurumu morgundan alınarak memleketi olan Ordu Fatsa Salihli köyünde Cumartesi günü öğle namazına mütakip kılınacak cenaze namazından sonra toprağa verilecek.