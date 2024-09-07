Kazı çalışmalarında tarihi eserler topraktan fışkırıyor

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye'nin dört bir tarafında 12 ay boyunca yapılan kazılar sonrasında 2 bin 700 yıl öncesine ait eserlerin günyüzüne çıktığını belirterek, "Anadolu tarihinin kadim uygarlıklarından Urartu Krallığı'nın son büyük kenti olan ve günümüzden 2 bin 700 yıl öncesine tarihlenen Ayanis kentinde sürdürülen kazılarda yeni eserlere ulaşıldı.

Urartuların baştanrısı Haldi'ye ithaf edilen 3 adet bronz kalkan ile bir adet bronz miğfer kazılarda ortaya çıkan yeni eserler oldu.

Ayanis'te tanrı Haldi'ye adanan anıtsal tapınak kompleksinde gerçekleştirilen kazılarda bulunan eserler Urartu metal işçiliğinin zenginliğini ve ulaştığı seviyeyi yansıtıyor. Eserlerin gün ışığına kavuşmasında emeği olan ekiplerimize teşekkür ediyorum" dedi.