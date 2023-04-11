Haberler Yaşam Haberleri Kazım Metehan Ayasbeyoğlu: KMK Sanat’da nisanda da dopdolu bir program var
Giriş Tarihi: 11.4.2023 10:12

Kazım Metehan Ayasbeyoğlu: KMK Sanat’da nisanda da dopdolu bir program var

Oyuncu Kazım Metehan Ayasbeyoğlu, genel sanat yönetmenliğini üstlendiği KMK Sanat (Kazım Karabekir Kültür Merkezi) çatısı altında gerçekleşen etkinlikler hakkında bilgi verdi.

Kazım Metehan Ayasbeyoğlu: KMK Sanat’da nisanda da dopdolu bir program var

Kazım Karabekir Paşa'nın küçük torunu, Kazım Karabekir Kültür Merkezi'nin kurucusu Timsal Karabekir'in torunu Kazım Metehan Ayasbeyoğlu, genel sanat yönetmenliğini üstlendiği merkezin etkinlikleri hakkında bilgi verdi. Her ay dopdolu bir programla sanatseverleri ağırladıklarını dile getiren Ayasbeyoğlu, nisan ayı için de dikkat çekici bir takvim oluşturduklarını söyledi.



RENKLİ KONSERLER EĞLENCELİ GECELER
KMK Sahnesi'nin birbirinden renkli konserlere ev sahipliği yaptığını belirten Kazım Metehan Ayasbeyoğlu şöyle konuştu: "Piyano resitallerimiz, caz gecelerimiz, karaoke akşamlarımız var. Caz müziği tutkunlarını house band'imiz eşliğinde ağırladığımız, yeni müzisyenlere de sahnemizi açtığımız jam session gecemiz bu ay 13 Nisan'da gerçekleşecek. 20 Nisan'da Yunus Emre Pamuk ile bir 'Türk Müziği Gecesi'ne imza atacağız. KMK Kafe'de de 'Kafede Sahne' adında konserler düzenliyoruz. 14 Nisan'da bu etkinliğimizde Tuğba Eren ve Göktan Algan'ı ağırlayacağız, 27 Nisan'da da Türkçe şarkılarla nostalji rüzgârları estireceğiz. 15 Nisan'da yine KMK Kafe'de canlı saksafon müziği eşliğinde tiramisu servisi yapacağız."



'SEN DE ŞARKI SÖYLE' ATÖLYESİNE İLGİ BÜYÜK
Kazım Metehan Ayasbeyoğlu, KMK Sanat'ta eğitici atölyeler de düzenlediklerini söyledi: "Müzik atölyelerimiz enstrüman, şan ya da solfej derslerini kapsıyor. Dans atölyelerimize yetişkinlerin yanı sıra çocuklar da katılabiliyor. Parfüm workshop'u ve seramik eğitimi de yine atölyelerimiz arasında. Son dönemde en çok ilgi gören etkinliğimiz ise; Doğan Cem ile Sen De Şarkı Söyle atölyesi. 30 Nisan'da başlayacak atölyede genel olarak şan egzersizleri, ses sağlığı ve birebir vokal koçluğu çalışmaları yapılıyor."


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Kazım Metehan Ayasbeyoğlu: KMK Sanat’da nisanda da dopdolu bir program var
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