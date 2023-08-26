KBBde robotik cerrahiyile dünya operasyon rekoru onda

Robotik cerrahi açık ameliyatların sonunu mu getiriyor? 25 yıldır sağlıkta birçok alanda kullanılan Da Vinci robotlarıyla şimdiye kadar dünyada 12 milyondan fazla ameliyat gerçekleştirildi. Bu yıl dünyada 1.5 milyondan fazla ameliyatın Da-Vinci robotuyla yapılması öngörülüyor. Ürolojiden, baş ve boyun cerrahisine kadar birçok alanda kullanılan robotlar, doğal açıklıktan veya ufak bir kesi ile yapılan ameliyatlar ile hızlı iyileşme sağlıyor. Robotik cerrahiyi kulak burun boğaz hastalıkları, baş ve boyun cerrahisinde kullanan önde gelen isimlerden olan KBB Hastalıkları, Baş ve Boyun Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Fatma Tülin Kayhan, uzun yıllar Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bu alanda robotik cerrahi ile ameliyatlar yaptı. Prof. Dr. Kayhan, ses teli kanserleri, uyku apnesi, dil kökü kanserleri gibi bir çok vakada dünyada robotik cerrahi ile en fazla ameliyat yapan doktor oldu. Robotik cerrahi ile ilgili yaptığı 500 ameliyatın 150'sini kanser vakaları oluşturuyor.
"VAKALARINIZI GOOGLEDAN GÖRDÜK" DEYİP GELİYORLAR
KBB hastalıkları, baş ve boyun cerrahisinde robotik cerrahinin önemini anlatan Prof. Dr. Kayhan, "Dünyada robotik cerrahiyi bu alanda en geniş olarak uygulayan hekimlerden biriyim. 500 vakada kullandım. Bunun 150'si kanser vakaları. ABD'den ve Avrupa'dan bunu duyan birçok hasta ülkemize bu operasyonlar için geliyor. Vakalarınızı googledan gördük, deyip, gelen yurtdışından hastalar oldu" dedi. Robotik cerrahinin ilk olarak bademcik kanserlerinde kullanıldığını belirten Prof. Dr. Kayhan, daha sonra uyku apnesi operasyonlarında da kullanılmaya başlandığını söyleyerek, "Avrupa ve ABD'de özellikle dil kökü kanserleri yaygın.
Bizde ise uyku apnesi. Robotik cerrahiyi uyku apnesi ameliyatlarında da kullanıyoruz" dedi. Prof. Dr. Kayhan, robotik cerrahinin hasta için avantajlarını ise şöyle sıraladı: "Bir yara izi olmuyor. Kan kaybı riski yok. İyileşme daha hızlı oluyor. Hastanede yatış süresi kısalıyor. Kanser cerrahisinde kemoterapiye olan ihtiyacı azaltıyor. Operasyon süresi 15-20 dakika sürüyor. Oysa açık bir ameliyat 3-5 saat sürebilir. Örneğin dil kökü kanserlerinin ameliyatlarında ağızdan robotik cerrahi ile girildiğinde kesi olmadan hastaya ameliyat olma avantajı sağlıyor. Bu sayede de hasta hemen yeme içmeye başlayabiliyor. Enfeksiyon riski yok. 3 boyutlu bir görüş sağlıyor. 16 kez büyüterek, cerrahın daha iyi görmesini sağlıyor. Bu sayede de sağlıklı dokuya zarar vermenin önüne geçmiş oluyor" dedi.