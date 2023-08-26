KBBde robotik cerrahiyile dünya operasyon rekoru onda

Robotik cerrahi açık ameliyatların sonunu mu getiriyor? 25 yıldır sağlıkta birçok alanda kullanılan Da Vinci robotlarıyla şimdiye kadar dünyada 12 milyondan fazla ameliyat gerçekleştirildi. Bu yıl dünyada 1.5 milyondan fazla ameliyatın Da-Vinci robotuyla yapılması öngörülüyor. Ürolojiden, baş ve boyun cerrahisine kadar birçok alanda kullanılan robotlar, doğal açıklıktan veya ufak bir kesi ile yapılan ameliyatlar ile hızlı iyileşme sağlıyor. Robotik cerrahiyi kulak burun boğaz hastalıkları, baş ve boyun cerrahisinde kullanan önde gelen isimlerden olan KBB Hastalıkları, Baş ve Boyun Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Fatma Tülin Kayhan, uzun yıllar Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bu alanda robotik cerrahi ile ameliyatlar yaptı. Prof. Dr. Kayhan, ses teli kanserleri, uyku apnesi, dil kökü kanserleri gibi bir çok vakada dünyada robotik cerrahi ile en fazla ameliyat yapan doktor oldu. Robotik cerrahi ile ilgili yaptığı 500 ameliyatın 150'sini kanser vakaları oluşturuyor.