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Giriş Tarihi: 13.2.2022 10:34 Son Güncelleme: 13.2.2022 10:36

KDV indirimi tüm kesimler açısından rahatlatıcı olacak

HAKAN GÖKKAYA HAKAN GÖKKAYA
KDV indirimi tüm kesimler açısından rahatlatıcı olacak

Kırıkkale Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Varlı, covid-19 nedeniyle yaşanan küresel ekonomik kriz döneminde işletme giderleri, yatırım ve ihracata yönelik desteklerin hayati önem taşıdığını, gıda maddelerinde yapılan KDV indiriminin de tüm kesimler açısından rahatlatıcı bir karar olduğunu söyledi.

Türkiye Ekonomi Modeli Yeni Adımlar ve Enflasyon Tedbirleri Tanıtım Toplantısı'nda açıklanan kararları değerlendiren Kırıkkale Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Varlı, temel gıda ürünlerinde KDV'nin yüzde 8'den yüzde 1'e indirilmesinin enflasyonun düşmesine katkı sağlayacağını belirtti.

Alınan müjde niteliğindeki bu kararın tüm kesimler açısından rahatlatıcı olduğunu ifade eden Varlı, döviz kurunun enflasyona etkisini azaltmaya yönelik atılacak adımlar ve temel gıda ürünlerinde KDV'nin yüzde 1'e düşürülmesinin piyasalara pozitif yansımaları olacağına dikkat çekti.

Yapılan bu düzenlemelerden sonra firmalardan da konuya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Sektörlerden de bu düzeyde bir indirim bekliyoruz' açıklamasında olduğu gibi aynı hassasiyetle yaklaşmalarını beklediklerini vurgulayan Varlı, "tüm üyelerimizi ve iş dünyamızı, Cumhurbaşkanımızın çağrısına kulak vermeye, en az yüzde 7 ilave indirim yapmaya davet ediyor, yeni ekonomi destek paketinin ve atılan adımların hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

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KDV indirimi tüm kesimler açısından rahatlatıcı olacak
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