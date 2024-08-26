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Giriş Tarihi: 26.8.2024 11:57 Son Güncelleme: 26.8.2024 11:59

Kdz. Ereğli’de gençlerin kavgasında 1 kişi hayatını kaybetti

Zonguldak’ın Kdz. Ereğli İlçesinde meydana gelen olayda bir genç kalbinden bıçaklanarak yaşamını yitirdi.

ŞABAN YILMAZ ŞABAN YILMAZ
Kdz. Ereğli’de gençlerin kavgasında 1 kişi hayatını kaybetti

Kdz. Ereğli İlçesi Bağlık Mahallesinde meydana gelen olayda A.Ö (20) aynı yaştaki K.D tarafından kalbinden bıçaklandı. Olayın ardından bıçaklanan genç kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Meydana gelen olayda, A.Ö'nün eniştesini takip ettiği iddia edilen K.D ile konuşmak için yanına gitmesiyle tartışma çıktı K.D, belinden çıkardığı bıçağı savururken, bıçak A.Ö'nün kalbine isabet etti.

Olayın ardından sağlık ekipleri kalbinden yaralanan genci özel bir hastaneye kaldırırken, doktorların tüm müdahalelerine rağmen A,Ö kurtarılamayarak hayatını kaybettiği bildirildi.

Polis ekipleri olay yerinde gerekli incelemeyi yaparken, K.D gözaltına alınırken olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

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Kdz. Ereğli’de gençlerin kavgasında 1 kişi hayatını kaybetti
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