Kebapçı çalışanını namus yüzünden vurdu

Olay, merkez ilçe Yüreğir'e bağlı Dervişler Mahallesi'nde yaşandı. Kozan Caddesi üzerinde yer alan bir kebapçıda çalışan Erdal Ç., Enes Y. tarafından silahlı saldırıya uğradı. Sırtından ve kafasından vurulan Erdal Ç., ağır yaralanırken; saldırgan kaçtı.

Kebapçı çalışanları bir taraftan 112 sağlık ekibi çağırırken diğer taraftan da zanlıyı kovalamaya başladı. Kovalamanın ardından yakalanan Enes Y., Erdal Ç.'nin iş arkadaşları tarafından darp edildi.

TUTUKLANDI

Kafasından vurularak ağır yaralanan Erdal Ç., özel bir hastaneye kaldırılarak ameliyata alındı. 7 suç kaydı bulunan zanlı Enes Y., emniyetteki sorgusunda Erdal Ç.'nin yengesiyle ilişkisinin olduğu bu yüzden namusunu korumak için saldırıyı düzenlediği ileri sürdü. Erdal Ç., hastanede yaşam mücadelesi verirken şüpheli sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine konuldu.