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Giriş Tarihi: 30.12.2021 14:34 Son Güncelleme: 30.12.2021 14:39

Kebapçı çalışanını namus yüzünden vurdu

ZİYA RAMOĞLU ZİYA RAMOĞLU
Kebapçı çalışanını namus yüzünden vurdu

Adana’da 33 yaşındaki Erdal Ç.’yi çalıştığı kebapçıda kafasından vurularak ağır yaralan Enes Y., tutuklandı. Zanlı Enes Y., saldırıyı 34 yaşındaki Erdal Ç.’nin yengesiyle ilişki yaşadığı için düzenlediği ileri sürüldü.

Olay, merkez ilçe Yüreğir'e bağlı Dervişler Mahallesi'nde yaşandı. Kozan Caddesi üzerinde yer alan bir kebapçıda çalışan Erdal Ç., Enes Y. tarafından silahlı saldırıya uğradı. Sırtından ve kafasından vurulan Erdal Ç., ağır yaralanırken; saldırgan kaçtı.

Kebapçı çalışanları bir taraftan 112 sağlık ekibi çağırırken diğer taraftan da zanlıyı kovalamaya başladı. Kovalamanın ardından yakalanan Enes Y., Erdal Ç.'nin iş arkadaşları tarafından darp edildi.

TUTUKLANDI
Kafasından vurularak ağır yaralanan Erdal Ç., özel bir hastaneye kaldırılarak ameliyata alındı. 7 suç kaydı bulunan zanlı Enes Y., emniyetteki sorgusunda Erdal Ç.'nin yengesiyle ilişkisinin olduğu bu yüzden namusunu korumak için saldırıyı düzenlediği ileri sürdü. Erdal Ç., hastanede yaşam mücadelesi verirken şüpheli sevk edildiği adliyede tutuklanarak cezaevine konuldu.

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Kebapçı çalışanını namus yüzünden vurdu
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