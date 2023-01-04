Keçi operasyonu: 3 gündür mahsurdu

Gercüş ilçesine bağlı Aydınlı köyünde yaşayan Mehmet Aslan'ın hayvanlarını otlatırken kayalıklara çıkan keçisi, yaklaşık 150 metre yükseklikte mahsur kaldı. 3 gün boyunca kendi imkanlarıyla keçisini kurtarmaya çalışan Aslan, sonuç alamayınca arkadaşı olan beden eğitimi öğretmeni ve dağcı Yalçın Yıldız'a ve köy muhtarı İrfan Aydın'a haber verdi. Bölgeye gelen Yıldız, halatla 4 saatlik çalışmanın ardından keçiyi kurtardı. Sağlık durumu iyi olan keçi, Aslan'a teslim edildi.