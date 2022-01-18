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Giriş Tarihi: 19.1.2022

Keçilerin karda zorlu yolculuğu

Keçilerin karda zorlu yolculuğu
MUNZUR Dağı eteğindeki Tunceli'nin Ovacık ilçesinde yeterince saman ve ot stoku yapamayan besiciler, keçilerini 2 metreyi bulan karda, 2 bin metre rakımlı dağlara çıkararak ormanda meşe burçlarıyla besliyor. Keçilerini doyurabilmek için karda saatlerce yolculuk yaptıklarını belirten Ali İhsan Yetik (65), "Geçimimizi sağlamak için zorluk ve tehlikeye bakmıyoruz. Hayvanlarımız olmasa bu dağ başında bir bardak su bile içemeyiz. Karda 6 kilometre yol yürüyerek hayvanlarımızı ormana götürüyoruz" dedi. DHA

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Keçilerin karda zorlu yolculuğu
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