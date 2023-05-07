Keçiören Belediye Başkanı, Yavaş’a tepki gösterdi

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ankara'nın hizmet beklerken, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın il il gezerek eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş için af istemesine tepki gösterdi. Vatandaşların taleplerinin yerine getirilmediğini ve kanalizasyondan şikayetçi olduklarını dile getiren Başkan Altınok, "Ankara'da şu an maalesef Büyükşehir Belediye Başkanı yok. İlgili kişi, Türkiye'yi gezerken, televizyonları gezerken Ankara'yı pislik götürüyor. Çok sayıda vatandaşımız; yollardan, medeniyetin olmazsa olmazı kanalizasyondan şikâyetçi. Şehrimizin farklı noktalarında karşılaştığımız kardeşlerimiz, taleplerinin yerine getirilmediğini, sorunlarının çözülmediğini söylüyor." dedi.

'ŞEHRE HİZMET EDEMİYORSAN GÖREVİ BIRAKACAKSIN'

Yavaş'ın Demirtaş ile ilgili açıklamaları üzerine Altınok, "Selahattin Demirtaş'a af dileyen, af isteyen Büyükşehir Belediye Başkanı; Selahattin Demirtaş'ın avukatlığına soyunmuş artık. Bir kez daha sesleniyorum 'Selahattin Demirtaş, Hendek Olaylarının kışkırtıcı provokatörüdür. Bu olaylarda onlarca vatandaşımızı kaybettik, devletimizin milyarlarca zararı oldu. Kamu binaları ve devletin yanında olan; Türk, Kürt kardeştir, bu oyunlara gelmeyeceğiz, diyen Diyarbakırlı vatandaşlarımızın iş yerleri yağmalandı. İşini yapamıyorsan, görev yapmak için seçildiğin şehrine hizmet edemiyorsan o zaman görevi bırakacaksın. Büyükşehir Belediye Başkanlığına vekâleten biri seçilecek, o zaman sen gidip Selahattin Demirtaş'ın vekâletini alıp avukatlığını yapabilirsin. Ankara'nın beş yılı gitti. Maalesef Başkentimize yazık oldu. Ortada eser yok, ortada hizmet yok. Bu şehir için bütçe var, hükümetten gelen milyarlarca lira para var ama bu gelen paranın karşılığında maalesef Ankara'ya katma değer, vizyon kazandıracak eser ve proje yok." ifadelerini kullandı.