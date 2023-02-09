Kederin karesinin ardından yine yıkıldık

Kahramanmaraş'ta meydana gelen, 10 ilde hasara neden olan ve tüm Türkiye'yi yasa boğan depremin ardından arma kurtarma çalışmaları devam ediyor. Depremin yarattığı yas ve hüzün görsel, yazılı ve sosyal medyada geniş yer buluyor. Depreminin hafızalara kazanan fotoğraflarından bir tanesi de enkaz altında kalan kızının elini tutan babanın fotoğrafıydı.

ACI, ÇARESİZLİK VE KEDERİN KARESİ

Kahramanmaraş'taki Mesut Hançer isimli baba, enkaz altında hayatını kaybeden 15 yaşındaki kızı Irmak'ın elini bir an olsun bırakmamış, tek bir fotoğraf karesi depremin yarattığı acıyı tüm dünyaya hissettirmişti. Çaresizlik, acı ve kederin baba Hançer'in yüzüne, tüm bedenine yansıdığı fotoğraf görenlerin yüreğini dağlamıştı.

MUTLU GÜNLERE AİT TEK KARE

Baba Mesut Hançer'le 15 yaşında hayatını kaybeden kızı Irmak'ın mutlu günlerine ait fotoğrafı ortaya çıktı. Sosyal medyada paylaşılan fotoğrafta baba ne acı tesadüftür ki yine yan yanaydı. Birlikte bir çeşmenin başında duran baba Mesut Hançer ile küçük kızı Irmak Hançer'in fotoğrafta yüzü, gözlerinin içi gülüyordu.