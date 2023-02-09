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Giriş Tarihi: 9.2.2023 19:19 Son Güncelleme: 9.2.2023 19:56

Kederin karesinin ardından yine yıkıldık

Enkaz altında hayatını kaybeden 15 yaşındaki kızı Irmak'ın elini bir an olsun bırakmayan Mesut Hançer’in çaresizlik, acı ve kederin yüzüne, tüm bedenine yansıdığı fotoğraf karesinin ardından sosyal medyada baba kızın mutlu günlerine ait fotoğrafı ortaya çıktı. Fotoğrafta baba kız ne acı tesadüftür ki yine yan yanaydı. Bu kez birlikte bir çeşmenin başında duran baba Mesut Hançer ile küçük kızı Irmak’ın yüzü, gözlerinin içi gülüyordu.

ARZU KAYA ARZU KAYA
Kederin karesinin ardından yine yıkıldık

Kahramanmaraş'ta meydana gelen, 10 ilde hasara neden olan ve tüm Türkiye'yi yasa boğan depremin ardından arma kurtarma çalışmaları devam ediyor. Depremin yarattığı yas ve hüzün görsel, yazılı ve sosyal medyada geniş yer buluyor. Depreminin hafızalara kazanan fotoğraflarından bir tanesi de enkaz altında kalan kızının elini tutan babanın fotoğrafıydı.

ACI, ÇARESİZLİK VE KEDERİN KARESİ

Kahramanmaraş'taki Mesut Hançer isimli baba, enkaz altında hayatını kaybeden 15 yaşındaki kızı Irmak'ın elini bir an olsun bırakmamış, tek bir fotoğraf karesi depremin yarattığı acıyı tüm dünyaya hissettirmişti. Çaresizlik, acı ve kederin baba Hançer'in yüzüne, tüm bedenine yansıdığı fotoğraf görenlerin yüreğini dağlamıştı.

MUTLU GÜNLERE AİT TEK KARE

Baba Mesut Hançer'le 15 yaşında hayatını kaybeden kızı Irmak'ın mutlu günlerine ait fotoğrafı ortaya çıktı. Sosyal medyada paylaşılan fotoğrafta baba ne acı tesadüftür ki yine yan yanaydı. Birlikte bir çeşmenin başında duran baba Mesut Hançer ile küçük kızı Irmak Hançer'in fotoğrafta yüzü, gözlerinin içi gülüyordu.

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Kederin karesinin ardından yine yıkıldık
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