Kedi beslediği bahçede ölü bulundu

İstanbul
'un Esenyurt ilçesinde Mehterçeşme Mahallesi'nde yaşanan olayda Yasemin Malgır
(37), ailesiyle birlikte yaşadığı apartmanın bahçesine sokak hayvanlarını beslemek için düzenli olarak su ve mama kabı bırakıyordu. İddiaya göre genç kadın 24 Ekim'de yine aynı noktaya indi ancak bir daha geri dönmedi. Ailesi, Yasemin'i bulamayınca son çare kedi beslediği noktaya baktı ve burada acı manzarayla karşılaştı.
CİNAYET ŞÜPHESİ
Yasemin'i, kedileri beslediği bahçedeki 3 metrelik apartman boşluğunda hareketsiz şekilde yatarken bulan ailesi hemen ambulans çağırdı. Sağlık görevlisi C.Ç., genç kadının bulunduğu noktaya ulaşmak isterken düşerek ayağını kırdı. Sağlık ekibi yaptığı kontrollerde Yasemin Malgır'ın öldüğünü belirledi. Cenaze otopsi için Adli Tıp Kurumu
'na gönderilirken, olay polis tutanaklarına 'şüpheli ölüm' olarak geçirildi. Olayın yüksekten düşme mi yoksa cinayet mi olduğu otopsi ile kesinlik kazanacak. Ablasının ölümünde cinayet şüphesi bulunduğunu belirten Haluk Malgır
, "Kendisinden haber alamayınca besleme yaptığı alana geldim. Kuru mama ve su kapları doluydu. Buraya geldiğini anladım. Telefonumun ışığıyla etrafa bakarken kanlar içerisinde yerde gördüm. Bir insanın buradan düşünce ölebileceğini düşünmüyorum. Arkasında başka bir şey var" dedi.