Kedi beslediği bahçede ölü bulundu: Yasemin Malgir’den geriye beslediği kedileri kaldı

Olay İstanbul'un Esenyurt İlçesi'ne bağlı Mehterçeşme Mahallesi'nde meydana geldi. 37 yaşındaki Yasemin Malgır, ailesiyle birlikte yaşadığı apartmanın bahçesine sokak hayvanlarını beslemek için düzenli olarak su ve mama bırakıyordu. İddiaya göre Malgır, 24 Ekim pazartesi günü, aynı amaçla bahçedeki duvarın üzerinden geçerek apartmanın bahçesine girdi, ancak bir daha da geri dönemedi.

CESEDİ SAATLER SONRA BULUNDU

Yasemin'in nereye gittiğinen bihaber olan ailesi ise saatlerce aradıkları Yasemin'i, kedileri beslediği bahçedeki 3 metrelik apartman boşluğunda hareketsiz şekilde yatarken buldu. Yakınları durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Malgır'ın hayati belirtilerini kontrol eden sağlık ekipleri, kanlar içerisindeki kadının yaşamını yitirdiğini belirledi.

SAĞLIK ÇALIŞANI DA AYNI YERE DÜŞTÜ

Öte yandan Malgır'ın düştüğü boşluğa inmeye çalışan C.Ç. isimli sağlık çalışanının da, kontrolünü kaybederek aynı yere düştüğü ve ayağını kırdığını öğrenildi.

KAYITLARA "ŞÜPHELİ ÖLÜM" OLARAK GEÇTİ

Genç kadının vefatı, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından kayıtlara "şüpheli ölüm" olarak geçti. Malgır'ın cansız bedeni, otopsi işlemler için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Malgır'ın besleme yaptığı alana gitmek isterken duvardan atladığı esnada kaza eseri düşüp öldüğü mü yoksa cinayete mi kurban gittiği Adli Tıp Kurumu'ndan çıkan sonuçla netlik kazanacak.

"BU MESAFEDEN ÖLMEZ"

Ablasının ölümünde cinayet şüphesi bulunduğunu belirten Haluk Malgır "Ablamdan haber alamayınca besleme yaptığı alana geldim. Kuru mama ve su kapları doluydu. Buraya geldiğini anladım. Telefonumun ışığıyla etrafa bakarken ablamın kanlar içerisinde yerde yattığını gördüm. Savcılık ablamın ölümünü şüpheli buldu, otopsi raporu istedi. Ben buradan atlasam en fazla kolum kırılır, bir insanın buradan düşüncü ölebileceğini düşünmüyorum. Bunun arkasında başka bir şey var, araştırılmasını istiyorum ifadelerini kullandı.

GERİYE BESLEDİĞİ KEDİLERİ KALDI

Malgır'dan geriye ise, hayatını kaybettiği bahçede düzenli olarak beslediği sokak kedileri kaldı. Kedilerin mama kaplarının bulunduğu yerde Malgır'ın yaşadığı daireye doğru baktığı görüntüler yürekleri dağladı.