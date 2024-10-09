Kedi Faruk davasında mütalaa: 3 yıla kadar hapsi istendi

Beşiktaş'ta 23 Mart 2024'te okulda sahiplenilen ve sınıf penceresinin önünde bulunan 'Faruk' adlı kediyi sınıf gözetmeni olarak görevli olduğu okulda camdan aşağı ittirdiği iddia edilmişti. Olayla ilgili yürütülen soruşturmada yüksekten düşen kedide iç kanama ve kemik kırığı şeklinde yaralandığı yer aldı.

HAPSİ İSTENİYOR

İddianamede, kediyi camdan aşağı atan şüpheli Ferhat A. hakkında 'bir ev hayvanına veya evcil hayvanına işkence etme' suçundan 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası talep edildi. İstanbul Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuksuz sanık Ferhat A. ve taraf avukatları katıldı.

'İttiğini gördüm' Duruşmada tanık olarak dinlenen öğrenci, Ferhat A'nın kediyi camın kenarına bırakırken ittiğini gördüğünü, camı kapattığında ise kedinin düşme ve bağırma sesini duyduğunu söyledi. Sanık ifadesine karşı kesinlikle kediyi itmediğini, camın kenarına bıraktığını ileri sürerek suçlamaları reddetti.

MÜTALAA VERİLDİ

Esasa ilişkin mütalaasını açıklayan duruşma savcısı, sanık Ferhat A.'nın, "Hayvanlara işkence yapmak veya acımasız ve zalimce muamelede bulunmak" suçundan 6 aydan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

"İŞİMDEN VE SOSYAL ÇEVREMDEN OLDUM"

Mütalaaya karşı söz alan Ferhat A., "İşlemediğim bir suç nedeniyle haksız yere cezaevine girdim. Yaklaşık 7 aydır psikolojik baskı ve tehditlere maruz kaldım. Birçok kez suçu işlemediğimi söylememe rağmen büyük baskılar altında işimden ve sosyal çevremden oldum. Büyük mağduriyetlerim var" dedi. Duruşma mütalaaya karşı savunmaların alınması için ertelendi.