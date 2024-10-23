Kedi Faruk’u camdan atan sanığın 5 ay hapis

Beşiktaş'ta 23 Mart 2024'te okulda sahiplenilen ve sınıf penceresinin önünde bulunan 'Faruk' adlı kediyi sınıf gözetmeni olarak görevli olduğu okulda camdan aşağı ittirdiği iddia edilmişti. Olayla ilgili yürütülen soruşturmada yüksekten düşen kedide iç kanama ve kemik kırığı şeklinde yaralandığı yer aldı.

HAPSİ İSTENİYOR

İddianamede, kediyi camdan aşağı atan şüpheli Ferhat A. hakkında 'bir ev hayvanına veya evcil hayvanına işkence etme' suçundan 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası talep edildi. İstanbul Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya Terakki vakfı avukatı ve katılma talepleri reddedilen avukatlar katıldı.

MAZERET İNANDIRICI BULUNMADI

Sanığın avukatı ise mazeret sundu ancak mahkeme, bir önceki celse verilen mütalaaya karşı süre isteyen sanık ve avukatının duruşmaya yargılamayı uzatmak için katılmadığı değerlendirmesine vararak mazereti kabul etmedi. Terakki Vakfı avukatı sanığın cezalandırılmasını istedi.

5 AY HAPİS CEZASI ERTELENDİ

Mahkeme sanık hakkındaki kararını verdi. Sanık Ferhat A.'nın "Bir ev hayvanına veya evcil hayvanına işkence etme" suçunu işlediği gerekçesiyle indirim uygulayarak 5 ay hapis cezası verdi. Mahkeme, sanığın cezasını erteledi. Sanık, bir yıllık denetim süresine tabi tutulacak